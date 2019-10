PD:OK CASE OCCUPATE DA ROSSI

mercoledì 23 ottobre 2019ROMA - ''Non si farà mai uno sgombero con le modalità con cui li avete visti fino ad oggi. Gli sgomberi non esistono''. ''Con altre modalità sì?''. ''No, gli sgomberi si fanno... a quelli di Casapound, se ci riusciamo, non a quelli vostri''. La conversazione, ripresa in un video pubblicato in esclusiva sul sito dell'Adnkronos, è tra Marco Miccoli e Luca Fagiano. Il primo è un ex deputato del Partito democratico, oggi nella segreteria politica del presidente della Regione Lazio, che alcuni anni fa finì in una indagine della procura insieme al ''Tarzan'' di Action (al secolo Andrea Alzetta, ndr) con l'accusa di invasione arbitraria nell'ex cinema Palazzo occupato. Il secondo, Fagiano, leader del Coordinamento cittadino di lotta per la casa. A riprendere la scena proprio uno dei manifestanti in presidio, il 16 ottobre scorso, insieme ai Movimenti per la casa davanti alla sede del Pd di via Sant'Andrea delle Fratte per chiedere un incontro con Nicola Zingaretti e contestualmente l'avvio di un piano di edilizia popolare in grado di risolvere l'emergenza abitativa della Capitale. ''Qui non si cambia d'aria, si campa di soluzioni concrete che vanno trovate. Dobbiamo scongiurare lo sgombero di Caravaggio e di tutti gli altri palazzi occupati e dare una prospettiva che sia rispettosa dei diritti dell'umanità'' incalza Fagiano. Ed è a quel punto che Miccoli lo rassicura: ''Gli sgomberi li facciamo a quelli di Casapound, se ci riusciamo, non a quelli vostri''.