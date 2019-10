M5S: MARCIO PD REGIONE LAZIO

mercoledì 23 ottobre 2019ROMA - Andrea Tassone, ex presidente dem di Ostia, ''è tutto il marcio del Pd e dei rapporti del Partito democratico con l'imprenditoria'', ma è anche solo ''un tassello di un sistema esteso a livello regionale''. A dirlo è Davide Barillari, esponente dei cinque stelle in Regione Lazio, durissimo con Zingaretti e contrario all'accordo di governo Pd-M5s. Barillari attacca duro il partito democratico anche nelle persone di Mirlko Coratti e Andrea Tassone, ex esponenti democratici finiti stanotte in carcere dopo la sentenza della Cassazione su Mafia Capitale: ''Si apra un capitolo della presenza della mafia nel Lazio. Abbiamo evidenze di rapporti molto problematici''. ''La mafia ad Ostia c'è, la sentiamo e la combattiamo ogni giorno. Tassone è l'emblema di tutto quello che sono state negli anni scorsi le nostre indagini, gli esposti. Ma Tassone - spiega Barillari - è solo un tassello del puzzle. Vivendo ad Ostia - prosegue - so bene cosa significa questo nome e sento con particolare morbosità la presenza della mafia in ogni settore e ganglo della vita politica-sociale-imprenditoriale''. ''Riguardo Mafia Capitale - commenta il leader regionale grillino - si rispettano le sentenze ma secondo me serviva una presa di posizione molto più forte perché la mafia è un fenomeno esteso in tutte le regioni e ad ogni livello''. ''Bisogna dare un segnale forte - insiste Barillari - . Corruzione e mafia in questo paese non hanno più spazio. Aprirei finalmente il capitolo mafia-regionale perché - conclude - anche nella Regione Lazio abbiamo evidenze di rapporti molto problematici, dubbiosi su quanto sta avvenendo''.