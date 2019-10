UE BOCCIA ANCORA LA SPAGNA

mercoledì 23 ottobre 2019MADRID - Per il quarto anno consecutivo, la Commissione europea boccia la legge di bilancio della Spagna e chiede al governo del primo ministro ad interim Pedro Sanchez ulteriori modifiche, che per il quarto anno consecutivo non ci saranno. Dopo un esame preliminare del progetto di bilancio inviato, la Commissione europea ha avvertito ieri con lettera a Nadia Calvino, ministro spagnolo dell'Economia, il rischio significativo'' di deviare dall'aggiustamento fiscale richiesto dalla Ue per il 2020. L'esecutivo dell'Ue avverte che il piano inviato il 15 ottobre non rispetta i requisiti europei in materia di aggiustamento strutturale del disavanzo, controllo della spesa pubblica e riduzione del debito pubblico. Nel progetto inviato il 15 ottobre, il ministero dell'Economia aveva gia' avvertito Bruxelles ''l'attuale situazione del governo in carica'', che in vista delle elezioni del 10 novembre e' limitata nelle azioni, a meno che non vi siano casi di urgenza o interesse generale. ''Pertanto, il governo ad interim non puo' approvare un progetto di legge sui bilanci dello Stato generale per il prossimo anno, ne' modificare gli obiettivi di stabilita' del bilancio'', aveva avvisato.