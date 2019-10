LETTERINA UE ANCHE A FRANCIA

mercoledì 23 ottobre 2019La Commissione europea mette in guardia la Francia sulla manovra di bilancio del prossimo anno. Lo scrive il quotidiano francese ''Les Echos'', dopo che ieri, 22 aprile, Bruxelles ha inviato a Parigi una lettera in cui si chiedono chiarimenti. La Francia per il 2020 ha previsto un deficit al 2,2 per cento del Pil e punta su uno sforzo strutturale di 0,7 punti del Pil su due anni .Tuttavia, secondo Bruxelles questi obiettivi non sono raggiungibili, per questo e' probabile che il 20 novembre il bilancio francese sara' ''in rischio di non conformita'''. ''Daremo alla Commissione dei complementi di informazione'', ha detto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ricordando che l'Ue ''non chiede nessuna modifica della manovra''. ''Nel 2020 il deficit pubblico sara' del 2,2 per cento, il livello piu' basso da circa 20 anni'', ha poi ricordato il ministro. Il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, nel corso del suo mandato ha sempre cercato di far applicare il patto di stabilita' in modo graduale. Ormai un deficit strutturale stabile viene tollerato, mentre un aumento e' soggetto a sanzioni.