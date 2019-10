TERRORISMO IN COSTA AZZURRA

mercoledì 23 ottobre 2019Almeno un uomo è asserragliato da questa mattina nel museo archeologico di Saint-Raphael, sulla Costa Azzurra. Sulle pareti dell'edificio sono state scritte minacce in arabo. ''Il museo sarà un inferno'', dice una di quelle scritte sulla facciata. Questa persona o queste persone si rifiutano di arrendersi e di comunicare con la polizia sul posto, che è in attesa dell'intervento di un'unità d'élite. La polizia ha circondato il museo della città del sud della Francia, dove l'uomo, forse con un complice, ha fatto irruzione durante la notte e si rifiuta di comunicare con la polizia. In un messaggio Twitter la polizia, allertata verso le 7.30 di questa mattina, ha avvertito i cittadini di evitare l'area del centro storico, dove si trova il museo. ''L'intero quartiere è circondato... Ci è stato ordinato di rimanere nel ristorante'', ha detto Sebastian, un dipendente del ristorante Duplex di fronte al museo, al quotidiano locale Nice-Matin. Classificato come monumento storico, questo museo archeologico situato in rue de la Vieille Eglise, nel cuore della vecchia St-Raphaël, si estende su un'area espositiva di 800 mq e include una chiesa romanica e una vasta collezione di anfore e reperti di età romana proveniente dalla regione.