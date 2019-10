SCHIANTO BIO-ON: ARRESTI

mercoledì 23 ottobre 2019Borsa Italiana ha comunicato che le azioni ordinarie Bio-On sono sospesi dalle negoziazioni, ''seguiranno comunicazioni''. Il titolo, in pre apertura, segnava in calo teorico del 50%. A far scattare nuovamente l'allerta sulla societa' le notizie arrivate questa mattina da Bologna. La Guardia di Finanza, con un'operazione chiamata ''Plastic Bubbles'', ha eseguito tre **misure cautelari** nei confronti di tre esponenti di spicco di ''una societa' operante nel settore della bioplastica e quotata in Borsa nel segmento Aim, ritenuti responsabili dei reati di false comunicazioni sociali delle societa' quotate e manipolazione del mercato''. Nella nota la Guardia di Finanza precisa che ''sta procedendo anche al sequestro di beni per un valore complessivo di 150 milioni di euro pari al valore del profitto del reato. Contemporaneamente all'esecuzione del provvedimento cautelare, sono in corso numerose perquisizioni in Emilia Romagna, Lombardia, Lazio''. Secondo indiscrezioni, le misure cautelari riguardano un arresto e altre due misure interdittive. La parabola di Bio-On, una delle ''stelle'' dell'Aim guidata e controllata dal presidente e ad Marco Astorri e dal vice presidente Guido Cicognani ha iniziato la sua discesa il 24 luglio scorso. In un report dal titolo 'Bio-On spa: una Parmalat a Bologna?', il fondo Quintessential ha accusato la societa' di illeciti sui bilanci e di conflitti di interesse. Di fatto, la maggior parte dei ricavi dichiarati, ha accusato il fondo, deriverebbe da operazioni incrociate con societa' di cui la stessa Bio-On e' azionista e alle quali cede tecnologia in cambio di soldi che non vengono neanche versati.