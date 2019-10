HANNO PAURA E INFANGANO

mercoledì 23 ottobre 2019''Smettiamola con questa menata dei soldi. Secondo lei, vado a Mosca a chiedere 65 milioni di dollari per il petrolio?''. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ad 'Agorà' su Rai3, a proposito dell'inchiesta di Report sui presunti fondi russi al partito di via Bellerio. ''Se questo signore (Konstantin Malofeev, l'uomo d'affari, intervistato dal programma di Rai3, ndr) dice che i gay sono malati e le donne devono fare le casalinghe e restare a casa, non è assolutamente il mio pensiero. Altro paio di maniche sono l'utero in affitto, che mi fa schifo al solo pensiero. Poi che i maschietti siano maschietti e le femminucce siano femminucce''. Alla domanda se ha incontrato Malofeev, Salvini ha risposto: ''Certo, io ho incontrato centinaia di persone. L'avrò visto un anno e mezzo fa, prima di andare al governo''. ''Sì, l'ho invitato al congresso della Lega'', ha aggiunto replicando a una domanda diretta. E su Gianluca Savoini, coinvolto nell'inchiesta milanese, il segretario leghista ha detto: ''Per me gli italiani sono innocenti fino a prova contraria. Io aspetto che i giudici ci dicono che cosa è successo. C'è un'inchiesta, facciamo lavorare i giudici. Voglio delle prove''.