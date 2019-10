SONDAGGIO: TOTI VINCERA'

martedì 22 ottobre 2019GENOVA - Alto gradimento per il governatore Giovanni Toti, secondo i dati Swg sulle prossime Regionali. Secondo quanto riportato stamani nella cronaca del Secolo XIX, i dati lo vedono vincente sia in un'ipotetica corsa contro un candidato del centrosinistra e uno del M5s che in caso di unione tra Pd e pentastellati, anche se con un margine minore. In caso di corsa a tre Toti arriverebbe a superare il 51% dei consensi mentre se centrosinistra e M5s unissero le forze il risultato sarebbe 49 a 39. Per quanto riguarda i partiti, l'impatto della lista del governatore gli consegnerebbe il secondo posto con l'11% dietro alla Lega (28%) e davanti a Forza Italia (4,5%). La corsa del governatore, secondo i dati elaborati da Swg, parte con buon margine: Toti e' conosciuto dal 90% degli intervistati e per il 58% di questi e' personaggio degno di fiducia. Altissime percentuali tra chi si dice elettore di Cambiamo! (questo potrebbe essere il nome definitivo della lista), oltre l'80% per gli elettori di centrodestra ma anche il 39% tra chi si e' dichiarato elettore M5s. Fiducia nel presidente anche tra gli over 45 mentre tra gli under 35 la percentuale scende sotto il 50%. Per quanto riguarda i temi specifici dell'operato di Toti promozione piena (60%) sulla gestione dell'emergenza post Ponte Morandi.