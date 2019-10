MELONI: UE 2 PESI 2 MISURE

martedì 22 ottobre 2019''Che da parte dell'Unione europea vi sia nei confronti di questo governo una maggiore disponibilita' anche sul tema del deficit mi pare sia sotto gli occhi di tutti''. Lo ha detto Giorgia Meloni a Start su Sky TG24, parlando della lettera all'Italia di Bruxelles sulla manovra. ''Non mi aspetto - ha proseguito la leader FdI - grandi alzate di testa dall'Unione Europea verso il governo, sta di fatto che si sta facendo una manovra per gran parte pagata in deficit o con delle coperture surreali. Vedremo se l'Unione Europea sara' piu' disponibile. Se la Ue e' piu' disponibile, perche' lo e'? Io parto dal presupposto che usi questi parametri per favorire governi che le sono piu' funzionali e colpire quelli che le sono meno funzionali, sulla base di quello che chi comanda in Europa ha in cambio''. ''Di fatto, in particolare Francia e Germania hanno avuto da governi come quello che abbiamo adesso ma anche da quelli con la sinistra al governo hanno avuto dei favori che in qualche maniera restituiscono mantenendo in sella quei governi'', ha concluso.