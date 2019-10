CASSAZIONE APRE A REFERENDUM

martedì 22 ottobre 2019La notizia in sè sembra tecnica, ma racchiude un sostanziale atteggiamento positivo nei confronti del referendum abrogativo della quota proporzionale nella legge elettorale, in modo che sia tutta maggioritaria. La Corte di Cassazione non respinge la richiesta di referendum per il maggioritario presentato da otto Regioni, al contrario chiede alle Regioni che hanno presentato richiesta di referendum abrogativo sulla legge elettorale di ''integrarla'' e anche di ''cambiare la denominazione del quesito per la sua identificazione''. La Cassazione concede agli otto Consigli regionali (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Liguria) che il 30 settembre avevano presentato istanza di referendum abrogativo sulla legge elettorale, un'integrazione al quesito referendario e per farlo concede tempo fino all'8 novembre. Nello specifico, spiega la Regione Piemonte, l'integrazione richiesta consiste ''nella formulazione integrale dei testi delle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione; inoltre la denominazione del quesito dovra' essere 'Abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali, nel sistema elettorale della Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica'''.