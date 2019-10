CAMIONISTI CONTRO IL GOVERNO

martedì 22 ottobre 2019I camionisti sono ''pronti alla mobilitazione se il Governo non fara' chiarezza sulle accise'', cioe' sulla misura prevista nella bozza del dl fiscale che introduce una stretta sui rimborsi del gasolio utilizzato per l'autotrasporto di merci e persone. Ad avanzare la possibilita' del blocco dei trasporti e' il vice presidente di Conftrasporto, Paolo Ugge', a margine dei lavori del Forum internazionale a Cernobbio. ''Il governo deve capire cosa vuole fare - aggiunge Ugge' - ci sono uscite discordanti, dichiarazioni che non sono compatibili con la realta', si fa confusione tra una norma che e' giusta e che impedisce che qualcuno recuperi l'accisa su tutto il gasolio e non quello da autotrazione. I furbi non devono avere cittadinanza e questo e' un principio che pero' deve essere esteso a tutti, anche agli agricoltori immagino''. Ugge' rimarca anche che cosi' si vuole ''intervenire per punire un settore che invece e' quello che meno inquina''. Se il confronto non ci sara' ''si mantiene una linea secondo noi insensata. Credo che il presidente Unatras, l'unione delle federazioni autotrasporto, convochera' nel giro di qualche giorno l'esecutivo e alla luce di quelle che saranno le evoluzioni prenderemo decisioni: non escludendo - ribadisce - la proclamazione del fermo del trasporto''. L'auspicio e' di un confronto al piu' presto anche con il ministro De Micheli ''perche' attraverso il confronto, si evita lo scontro''. La misura annunciata ieri nella bozza del dl fisco, di ''mettere un limite al consumo del gasolio sul quale si puo' recuperare l'accisa'' e' stata pensata perche', come ipotizza Ugge', c'erano dei personaggi che cercavano di fare i furbi, ma così penalizza tutti''.