2019, CONSUMI FAMIGLIE FERMI

martedì 22 ottobre 2019Per il 2019 i consumi delle famiglie saranno fermi a +0,4%, il dato peggiore dal 2014 e la crescita più bassa tra i grandi Paesi per questo anno. Questa la previsione di Cer-Confesercenti resa nota in occasione dell'assemblea elettiva dell'Associazione, riunita oggi a Roma. ''A pesare in misura sempre maggiore sui consumi - spiega Confesercenti - è l'incertezza delle famiglie. Nonostante il recupero del potere d'acquisto, la propensione al consumo delle famiglie è rimasta al palo: un atteggiamento da 'formiche' che ha cancellato oltre 3,3 miliardi di euro di spesa'', come emerge dalle elaborazioni condotte da Cer per Confesercenti. Tra aprile e giugno il potere d'acquisto delle famiglie ha registrato un robusto incremento (+0,9%) rispetto ai tre mesi precedenti, rileva l'associazione, ''ma la spesa per consumi è rimasta sostanzialmente al palo, segnando un aumento di appena +0,1%''. Alla flessione della propensione al consumo è conseguita una mancata spesa nel trimestre di 2,5 miliardi, che ha aggravato pesantemente il bilancio dei primi tre mesi dell'anno, quando la minore propensione al consumo aveva determinato una perdita di spesa di quasi 850 milioni, per un totale complessivo di 3,3 miliardi di euro in mancata spesa, effetto tangibile della crescita dell'incertezza nell'ultimo anno.