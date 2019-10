DIKTAT UE AL GOVERNO CONTE

martedì 22 ottobre 2019STRASBURGO - Se il governo Conte credeva di essere più ''amato'' dalla Commissione Ue del precedente, si è sbagliato di grosso: ''Vorremmo ulteriori informazioni sulla precisa composizione dei cambiamenti del bilancio strutturale e sugli sviluppi della spesa previsti per il 2020. Tale informazione ci aiuterebbe a determinare se c'e' un rischio di deviazione significativa dall'aggiustamento di bilancio raccomandato nel 2020 e negli anni 2019 e 2020''. E' questo il succo della dura lettera che il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e il commissario Pierre Moscovici hanno inviato al ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Nella lettera si afferma che il peggioramento del deficit strutturale l'anno prossimo e l'aumento del tasso di crescita della spesa pubblica primaria ''appaiono non essere in linea con i requisiti di politica di bilancio indicati dalla raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2019''. Nella lettera di poco piu' di una pagina, i due esponenti comunitari indicano che il progetto di bilancio italiano 'prevede un cambiamento nel bilancio strutturale nel 2020, che peggiora di 0,1% del pil', sia secondo i calcoli del governo che secondo i calcoli della Commissione effettuati sulla base della metodologia concordata a livello Ue. Il peggioramento contrasta con 'l'aggiustamento strutturale raccomandato pari allo 0,6% del pil'. Poi, il tasso di crescita della spesa primaria netta dell'1,9% 'eccede la riduzione raccomandata di almeno lo 0,1%. Complessivamente tali elementi appaiono non essere in linea con i requisiti' indicati a luglio dai ministri finanziari europei''. La risposta entro domani, 23 ottobre. Se non è un diktat, cosa altro è?