CATALOGNA 3° GIORNO SCONTRI

giovedì 17 ottobre 2019Anche la terza notte di proteste a Barcellona e' sfociata in violenza e gravi incidenti, tra cui l'incendio di una dozzina di macchine, il lancio molotov e ordigni esplosivi con acido contro i Mossos, gli agenti catalani, e razzi pirotecnici contro un elicottero della polizia. Nel centro della citta' ci sono stati fino a 45 incendi che hanno trasformato per il secondo giorno consecutivo le strade della citta' in un campo di battaglia. Ieri una persona e' stata arrestata e 28 hanno ricevuto cure mediche per le ferite riportate. Gruppi di manifestanti hanno lanciato bottiglie, lattine e altri oggetti contro gli agenti del Mossos che sorvegliavano il quartier generale del dipartimento dell'Interno, obiettivo iniziale della violenta protesta. Gli agenti di polizia catalani hanno risposto con gas lacrimogeni. La manifestazione, convocata dai Comitati di difesa della repubblica (Cdr), ha riunito circa 22.000 persone, secondo la polizia urbana. L'atmosfera davanti al ministero si e' riscaldata con il lancio di carta igienica e grida che chiedevano le dimissioni del ministro catalano Miquel Buch.