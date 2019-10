SPACCIA DIFFAMANO POLIZIOTTI

giovedì 17 ottobre 2019''Uno Stato civile punisce gli errori, se uno sbaglia in divisa sbaglia come tutti gli altri. Ma non c'e' un referto medico, non c'e' una denuncia. C'e' la parola di qualche ex detenuto contro quella di sei poliziotti''. Lo ha detto Matteo Salvini a proposito dei fatti avvenuti nel carcere Lorusso e Cutugno, nel capoluogo piemontese, che hanno portato agli arresti domiciliari gli agenti, per ''plurimi e gravi episodi di violenza'' commessi tra il 2017 e il 2018. ''O si stanno scoprendo come pericolosi torturatori donne e uomini in divisa, oppure c'e' qualcuno che si fida degli spacciatori e non dei poliziotti'', ha aggiunto. Rispondendo poi ai giornalisti che gli chiedevano se non crede che si sia trattato di tortura, l'ex ministro dell'Interno ha replicato: ''Assolutamente no, io sono stato a San Gimignano, dove c'e' un altro fascicolo aperto e ho incontrato questi pericolosi torturatori, padri di famiglia, e mi viene rabbia a pensare che sono a casa senza stipendio''.