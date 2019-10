CONTE CADRA' E SI FARA' MALE

giovedì 17 ottobre 2019''Avanti di questo passo il futuro dell'Italia e' un muro contro cui ci stampiamo. Io penso che il signor Conte cadra' e quando cadra', politicamente parlando, si fara' male''. Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato l'intervista del premier Giuseppe Conte al Corriere della Sera, in cui afferma che la manovra ''ci spinge nel futuro''. Il segretario del Carroccio ha risposto alle domande dei giornalisti dopo una visita ai dipendenti della Treofan di Terni, azienda produttrice di imballaggi in plastica al centro di una vertenza sindacale. ''Sta promettendo tutto a tutti - ha rimarcato il segretario della Lega parlando di Conte - non abbiamo notizie degli asili nido, dei disabili, del taglio delle tasse alle imprese. Non c'e' un progetto di crescita, non c'e' un piano industriale ne' un piano energetico, c'e' qualche tassa in piu'. Penalizzare chi ha la macchina o il furgone euro 3 o euro 4 e' da imbecilli. Pero' noi come Lega - ha concluso - faremo in Parlamento le nostre proposte e speriamo che qualcuna venga accettata''.