ESPLODE CIG A SETTEMBRE +99%

giovedì 17 ottobre 2019Il governo Pd-M5s conquista un record negativo: nel mese di settembre 2019 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 17,2 milioni, in aumento del 51,9% rispetto allo stesso mese del 2018 (11,3 milioni). Lo ha reso noto l'Inps. Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a settembre 2019 sono state 5,7 milioni. Un anno prima, nel mese di settembre 2018, erano state 5,5 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari a +2,7%. In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a +10,7% nel settore Industria e -26,7% nel settore Edilizia. La variazione congiunturale registra, nel mese di settembre 2019 rispetto al mese precedente, un incremento pari al 45,2%. Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a settembre 2019 è stato pari a 11,5 milioni, di cui 5,6 milioni per solidarietà, registrando un incremento pari al 99,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 5,8 milioni di ore autorizzate. Nel mese di settembre 2019 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al +359%. Gli interventi in deroga sono stati pari a circa 21 mila ore autorizzate a settembre 2019 registrando un decremento del 30,9% se raffrontati con settembre 2018, mese nel quale erano state autorizzate circa 30 mila ore. La variazione congiunturale registra nel mese di settembre 2019 rispetto al mese precedente un incremento pari al 126,4%.