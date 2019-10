GIUDICI: GARAVAGLIA ONESTO

mercoledì 16 ottobre 2019MILANO - Il dibattimento ha messo in luce che mancano ''elementi adeguatamente dimostrativi per affermare che Massimo Garavaglia abbia dato un contributo anche solo nella forma della agevolazione alla turbativa'' d'asta e ''difettano elementi per affermare una sua consapevolezza''. Lo scrivono i giudici della quarta penale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 17 luglio, hanno assolto l'ex viceministro ed esponente leghista dall'accusa di aver concorso a truccare una gara d'appalto, nel processo che vedeva, tra gli imputati, anche l'ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani condannato, invece, a cinque anni e 6 mesi e che rispondeva di corruzione, concussione e turbativa d'asta. Garavaglia, difeso dai legali Jacopo e Gaia Pensa, era imputato per una gara d'appalto per il servizio di trasporto di dializzati del 2014, quando era assessore lombardo all'Economia. Accusa cancellata con l'assoluzione ''per non aver commesso il fatto''.