FMI: ITALIA IN DECLINO

mercoledì 16 ottobre 2019''Le principali economie dovrebbero essere preparate per un'azione coordinata in caso di grave recessione''. E' l'invito formulato da Vitor Gaspar, direttore Dipartimento Affari Fiscali dell'Fmi, presentando il Fiscal Monitor. L'economista del Fondo Monetario evidenzia come ''l'inflazione e le aspettative di inflazione sono al di sotto dell'obiettivo e i tassi di interesse sono negativi, in molte economie avanzate. Quindi, ora è il momento per i paesi che hanno spazio di bilancio di usarlo per supportare la domanda''. Gaspar ribadisce l'allarme sull'elevato debito pubblico e l'aumento degli interessi passivi: di qui l'invito ai governi ''di seguire politiche fiscali prudenti'' evitando politiche accondiscenti ''come spesso è accaduto in passato, alimentate dal basso livello dei tassi di interesse'' che in prospettiva possono causare ''panico fra gli investitori e turbare i mercati''. E l'Fmi non fa sconti all'Italia: la tassazione permane alta nei possimi anni, sempre superiore al 46% mentre il rapporto debito pubblico Pil salirà ancora fino al 136% tra tre anni, e quanto all'avanzo primario, cattive notizie. Il saldo primario dei conti pubblici italiani continuerà a contrarsi almeno fino al 2024, quando scenderà allo 0,2% del Pil dal +1,4% stimato per quest'anno. E' la preoccupante traiettoria delineata dal Fondo Monetario Internazionale nel Fiscal Monitor appena diffuso. Il saldo primario - ovvero la differenza fra entrate fiscali e spesa pubblica al netto degli interessi - è considerato come uno dei principali indicatori della credibilità di uno Stato, circa la capacità di ripagare il proprio debito. Il fatto che si assottiglierà verso lo zero segnala la crisi.