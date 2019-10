RISCHIOSI 50% DEBITI ITALIA

mercoledì 16 ottobre 2019Circa il 50% del debito emesso dalle imprese in Cina e Stati Uniti e' di grado speculativo, ovvero ad alto rischio, e la percentuale ''e' ancora piu' alta in Italia, Spagna e Gran Bretagna nonostante i notevoli cali registrati dalla crisi finanziaria''. Lo afferma il Fmi, sottolineando che le imprese a livello mondiale si stanno assumendo sempre piu' debito e la loro capacita' di ripagarlo si indebolisce. In caso di rallentamento economico materiale, il debito a rischio delle imprese puo' salire a 19.000 miliardi di dollari. L'enorme massa di liquidita' immessa dalle banche centrali sui mercati per contrastare il rallentamento delle economie ha spinto le aziende a fare ''sempre piu' debiti e la loro capacita' di ripagarlo'', avverte il Fondo, ''si sta indebolendo. Nel caso di un rallentamento economico importante, le prospettive sarebbero preoccupanti''. Le vulnerabilita' tra le entita' finanziarie non bancarie vengono definite dal Fondo ''elevate nell'80% dell'economia in base al Pil''. Un livello ''simile a quello visto al picco della crisi finanziaria globale''. La caccia ai rendimenti ha spinto gli investitori istituzionali - come fondi pensione, gestori di attivita' e compagnie di assicurazione - ad assumere sempre piu' rischi e a rivolgersi a titoli sempre meno liquidi. ''Tali esposizioni'', avverte il Rapporto, ''potrebbero agire da amplificatori in caso di shock''. I tassi d'interesse cosi' bassi per cosi' tanto tempo ''hanno aiutato a contenere i rischi verso il basso e a sostenere la crescita globale finora''. Ma hanno anche incoraggiato gli investitori a prendere rischi sempre maggiori nella corsa ai loro obiettivi di rendimento. Il risultato è che valunerabilità e altissima.