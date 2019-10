BELLISSIMO ANNO DA SCHIFO...

mercoledì 16 ottobre 2019''L'anno bellissimo annunciato da Conte pochi mesi fa gli italiani lo hanno già giudicato: crescita zero e una manovra tutta sbagliata da cui non ci aspettiamo niente di nuovo e di buono. Manca quello shock fiscale di cui il Paese ha bisogno e anzi c'è un aggravio della tassazione, mentre nei confronti di professionisti e autonomi si consuma un vero e proprio imbroglio: chi aveva puntato sul regime forfettario è stato tradito''. Così a Coffee Break, in onda su La7, il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio Andrea Mandelli che poi ha proseguito: ''Siamo pienamente in linea con quanto ribadito dal presidente dei commercialisti Miani rispetto al rischio che eliminando le detrazioni aumenti l'evasione. Ed è implausibile che non si riesca a dare continuità alle politiche fiscali ma si faccia guerra al contante e si porti avanti l'idea sbagliata che alzando le pene si risolvano i problemi''.