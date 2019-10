PD-M5S COME GOVERNO MONTI

mercoledì 16 ottobre 2019Per il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, ''se questi sono i risultati degli incontri di governo notturni, che proverbialmente dovrebbero portare consiglio, sarebbe meglio riunirsi in pieno sole a mezzogiorno''. ''Il documento varato al termine di una lunga sessione sulla legge di bilancio conferma quanto di negativo avevamo gia' intravisto dalla Nadef - afferma - Nulla di coraggioso, anzi: si rispolverano per esempio provvedimenti come l'abbassamento della soglia di utilizzo del contante da 3mila a mille euro di memoria montiana, gia' bocciati negli anni scorsi come valido contrasto all'evasione fiscale. Una riunione fiume che non solo non ha prodotto nulla di realmente efficace per sbloccare la situazione di stallo/recessione della nostra economia ma ha evidenziato tutte le crepe e le contraddizioni fra i tre attori, M5S Pd e Italia Viva. Un tasso di litigiosita' interna gia' a livelli di guardia dopo poche settimane dal varo di questa improbabile maggioranza, che ora si presenta a Bruxelles col cappello in mano per chiedere piu' flessibilita', che tradotto vuol dire ''non sappiamo dove trovare le coperture, lasciateci indebitare ancor di piu' a danno dei nostri figli''. ''Una brutta notte e un risveglio peggiore per i cittadini''.