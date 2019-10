AUMENTANO TASSE PRIMA CASA

mercoledì 16 ottobre 2019Il Governo prevede maggiori entrate grazie alla revisione delle tax expenditure, che passa attraverso una riduzione delle detrazioni Irpef ad un aumento delle imposte sulla prima casa. Nel Documento Programmatico di Bilancio, si legge che tale operazione comportera' maggiori entrate per 210 milioni nel 2020 e oltre 300 milioni nel 2021. Ecco le misure che il Governo si appresta a varare nella legge di bilancio: viene introdotta una soglia di reddito oltre la quale l'agevolazione IRPEF relativa a oneri detraibili al 19% si azzererebbe con gradualita' ma sono fatte salve le detrazioni per spese per interessi passivi sui mutui. Viene introdotta un'imposta di bollo a 2,4 euro per foglio per i certificati rilasciati da organi dell'autorita' giudiziaria relativi alla materia penale. Vengono poi innalzate le imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta di registro (Prima casa, altri immobili) da 50 a 150 euro ciascuna e, contestualmente, al fine di equiparare il prelievo tributario di queste imposte sui trasferimenti immobiliari, viene prevista la riduzione da 200 a 150 euro per ciascuna imposta sui trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA (Prima casa e altri immobili). Al via anche la riduzione delle esenzioni in vigore per i buoni pasto cartacei a 4 euro e un contestuale aumento dell'esenzione a 8 euro per i buoni pasto elettronici.