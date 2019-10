MAPPA USO CONTANTI IN EUROPA

mercoledì 16 ottobre 2019Non dite a un tedesco di rinunciare al cash, ma non dite neanche a uno svedese che deve pagare in contanti. La 'mappa' europea dei paesi che dichiarano guerra ai pagamenti in denaro sonante è del tuto disomogenea, seppure alcuni paesi stiano introducendo paletti. La Germania non fissa alcun limite. L'80% delle transazioni al dettaglio è in contanti. Inoltre, in linea con questa giusta libertà, il paese nel 2016 ha registrato un nuovo boom delle vendite di casseforti, sulla scia di un'eredità storica pesante per nascondere al regime nazista le ricchezze o semplicemente per una persistente sfiducia verso le banche. Zero limiti ai pagamenti in contanti anche per Malta, Cipro, Austria, tra glia altri. In Belgio e Slovacchia il tetto è fissato a 3mila euro. In Francia e Spagna negli ultimi anni il limite è sceso a 1.000 euro. In Grecia è a 1.500. 'Campioni' dei pagamenti elettronici sono i paesi del blocco nordico: Svezia, Danimarca e Finlandia, che vantano indici di pagamenti elettronici altissimi (cashless society index Ambrosetti 2019), rispettivamente 8,46; 7,42 e 7,31 in una scala da 1 a 10, ma c'è da notare che le popolazioni di questi paesi tutte assieme contano quanto un terzo della sola Germania. In Svezia in particolare è elettronico l'80% dei pagamenti, si acquistano con carta persino i biglietti del bus, ed entro il 2023 il paese punta a diventare la prima nazione cashless del mondo, con un'economia 100% digitale. Ma la Svezia ha ragioni geografiche e sociali per farlo: nazione vastissima, popolazione esigua e dispersa in micro villaggi, sportelli bancari ovviamente pochi e distanti.