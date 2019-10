PLASTIC TAX DANNI INDUSTRIA

mercoledì 16 ottobre 2019''La tassa sulla produzione di imballaggi in plastica rischia di minare la competitivita' di una categoria che nel nostro Paese rappresenta un'eccellenza''. A dichiararlo e' Paolo Borchia, europarlamentare della Lega e coordinatore in commissione Industria per il gruppo Identita' e Democrazia (Id), in merito alla volonta' del governo, secondo alcune fonti di stampa, di introdurre una plastic tax. ''Il governo - prosegue Borchia - deve accompagnare le imprese ad intraprendere un processo di transazione verso soluzioni piu' sostenibili, non imporre nuove tassazioni che metterebbero in serie difficolta' migliaia di lavoratori'', prosegue la nota. ''Denuncio fortemente queste misure che si rivelano essere scarsamente utili, serve un piano industriale strategico, con soluzioni che non penalizzino imprese e dipendenti'', afferma l'europarlamentare che conclude: ''Siamo tutti a favore di soluzioni che rispettino maggiormente l'ambiente, ma il governo non puo' far cassa sulla pelle dei lavoratori''.