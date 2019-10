MINACCE DI MORTE A CALDEROLI

martedì 15 ottobre 2019Roberto Calderoli annuncia di avere ''ricevuto presso il mio indirizzo al Senato una cartolina con minacce di morte in cui si invita ad uccidermi ovunque io mi trovi in Europa''. ''Una condanna a morte, una vera e propria fatwa - dice ancora il vicepresidente leghista del Senato - che mi viene annunciata per via delle critiche che in questi giorni continuo a rivolgere all'azione militare della Turchia e del suo dittatore Erdogan''. ''La cartolina - informa - e' stata acquisita dall'ufficio di Polizia del Senato e adesso saranno gli inquirenti ad occuparsene. Passi ricevere decine di insulti di ogni genere, a quelli sono abituato e non mi sorprendono, passi che i social in Turchia abbiano oscurato il mio profilo, ma arrivare a essere minacciati di morte, in qualche parte mi trovi, solo per aver espresso ad alta voce le mie critiche al regime di Ankara...''. ''Sono abituato alle minacce, da anni, da tanti anni, ma andro' avanti a testa alta, senza paura, a ribadire ad alta voce - assicura Calderoli - che mai la Turchia potra' fare parte dell'Unione Europea, che e' necessaria l'interruzione di ogni rapporto diplomatico, commerciale, economico, persino sportivo, per cui la finale di Champions League si giochi altrove ma non Istanbul, che occorre lo stop immediato e retroattivo della vendita di ogni tipo di armi ad uno Stato che si e' dimostrato un sultanato che non rispetta alcun diritto elementare, nessun diritto umano e civile, che bisogna attivare sanzioni economiche, da parte della UE, contro la Turchia, che andrebbe anche buttata fuori dalla NATO.