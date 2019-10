ESPULSIONE TURCHIA DA NATO

martedì 15 ottobre 2019A seguito dell'operazione ''Finte di pace'', che le Forze armate turche stanno conducendo in Siria nord-orientale contro le milizie curde Unita' di protezione dei popoli (Ypg), la Turchia deve essere espulsa dalla Nato. E' quanto affermato da Herbert Schmalstieg, portavoce del Consiglio della comunita' curda di Germania (Kdg), come riferisce l'emittente televisiva tedesca ''N-Tv''. In particolare, Schmalstieg ha dichiarato: ''Questa Turchia non ha posto nella Nato, e' fuori discussione che un membro dell'Alleanza atlantica conduca una guerra di aggressione''. Esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e sindaco di Hannover dal 1972 al 2006, Schmalstieg ha accusato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan di aver ''ucciso degli innocenti''. Secondo il portavoce della Kdg, ''un simile aggressore che nel suo paese persegue e incarcera i dissidenti, che invade uno Stato vicino, deve essere posto in stato di accusa dalla Corte penale internazionale''.