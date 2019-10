FONTANA STRIGLIA SALA

martedì 15 ottobre 2019MILANO - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto, a margine di una conferenza a Palazzo Pirelli, al sindaco di Milano Giuseppe Sala, che sull'autonomia ha chiesto al governatore lombardo ''un atto di fiducia'' per delegare una parte di funzioni alla citta' metropolitana. ''Questa Regione ha gia' messo a disposizione 45 milioni di euro per dare la possibilita' a province e citta' metropolitane di svolgere uno dei pochi compiti che gli sono rimasti: quello di asfaltare e mantenere le strade ma ricordo al ministro Boccia, e anche al sindaco che se n'e' dimenticato, che e' stata la Regione Lombardia a delegare le competenze per i centri dell'impiego, quindi non devono venire a insegnarmi cosa vuol dire autonomia, e soprattutto non devono prendere scuse per bloccare l'autonomia''. ''Io la fiducia l'ho gia' dimostrata al sindaco Sala e alla citta' metropolitana, forse lui non la segue molto e questi due dettagli non li ha visti - ha proseguito Fontana - Quando ci sara' l'autonomia affidero' non solo la delega sulle periferie ma tante deleghe in piu', si fanno le cose rispettando la costituzione, non si puo' chiedere uno strappo. Lui non puo' chiedere uno strappo. Oggi noi rispettiamo la costituzione che prevede l'autonomia alle regioni. Quando otterremo l'autonomia delegheremo quello che dobbiamo delegare, che e' tutta l'attivita' amministrativa, non solo alla citta' metropolitana di Milano ma a tutte le province e i comuni''. ''La Regione dovra' diventare organo legislativo e di controllo - ha concluso Fontana - pero' non si puo' fare a chi e' piu' furbo degli altri''.