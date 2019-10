LA GERMANIA VEDE NERISSIMO

martedì 15 ottobre 2019BERLINO - Non c'è tregua, in Germania: gli indicatori economico finanziari continuano la discesa negativa. Si contrae anche a ottobre, l'Indice Zew che misura la fiducia degli investitori sulle aspettative economiche della Germania. Il dato, diffuso dall'istituto tedesco, si attesta a -22,8 per ottobre da -22,5 a settembre, una flessione meno marcata delle attese che paventavano un calo a -27. Ma il dato reale che misura la situazione corrente e non le aspettative a medio termine scende considerevolmente a -25,3 da -19,9 di settembre, la lettura piu' bassa da aprile 2010.'La leggera diminuzione sia dell'indicatore Zew del sentiment economico sia dell'indicatore della situazione corrente mostra che gli esperti dei mercati finanziari continuano ad aspettarsi un ulteriore deterioramento dell'economia tedesca. Il recente accordo nella disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina non sembra diminuire lo scetticismo economico in questa fase', commenta Achim Wambach, presidente di Zew.