DE BENEDETTI RANDELLA FIGLI

martedì 15 ottobre 2019''I miei figli sanno far e bene altri mestieri. Ma non hanno la passione per fare gli editori. Non hanno neanche la competenza; ma prima di tutto non hanno la passione''. In un'intervista a Il Corriere della Sera l'ingegner Carlo De Benedetti, presidente onorario del gruppo editoriale Gedi, muove un pesante attacco frontale ai quattro figli, gli eredi che gestiscono le molteplici attivita' del Gruppo Espresso. Devono ''riconoscere che non sono capaci di fare questo mestiere'', aggiunge poi, per il quale prima di tutto ci vuole ''passione'' che loro non hanno. ''E senza passione - spiega - non puoi fare un mestiere cosi' particolare, artigianale, per il quale occorrono sensibilita', gusto estetico, cultura, capacita' di conduzione di uomini, talento per mettere insieme un'orchestra e il direttore che la dirige, decidere quale spartito suonare''. Mentre, a detta del padre, i figli - ''in particolare Rodolfo'' - ''lo considerano un business declinante'', atteggiamento che l'Ingegnere considera sbagliato perche' ''significa considerarlo un mestiere qualsiasi'' che invece cosi' non e'. Secondo Carlo De Benedetti, infatti ''la grande ingenuita' dei miei figli'' e' quella di continuare da tempo ''a cercare un compratore per il gruppo'', che e' ''una ricerca inutile'' perche' ''in Italia un compratore non c'e'''. Inteso come editore e non fondi di investimento perche' in questo specifico caso ''un compratore c'e' sempre''. ''Ma il mestiere dell'editore - poi aggiunge - e' talmente difficile e ingrato che, se uno decide di comprare un oggetto come la Repubblica, lo fa per difendere altri interessi: politici o economici''.