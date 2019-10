COMMISSIONE UE RINVIATA...

lunedì 14 ottobre 2019Il futuro della Commissione di Ursula von der Leyen appare sempre piu' incerto: il voto di conferma all'Europarlamento sembra destinato a essere rinviato e la sua maggioranza rischia di spaccarsi a seguito della bocciatura di Sylvie Goulard. I liberali di Renew Europe hanno minacciato di votare contro la squadra di von der Leyen come rappresaglia per il rigetto della commissaria designata da Emmanuel Macron, secondo quanto riferiscono all'AGI diverse fonti interne al gruppo. Nel frattempo, i tempi per il completamento dell'esecutivo si stanno allungando, a causa dei ritardi nella scelta di nuovi commissari non solo da parte della Francia, ma anche dei governi di Romania e Ungheria. Von der Leyen oggi ha avuto un incontro definito ''costruttivo'' con Macron. Ma il presidente francese potrebbe aver bisogno di alcuni giorni prima di nominare il sostituto di Goulard. In Romania la caduta del governo socialista rischia di allungare ulteriormente i tempi. Il calendario per l'entrata in funzione della Commissione von der Leyen ''e' principalmente nelle mani di Francia, Romania e Ungheria e del Parlamento europeo'', ha detto una portavoce dell'esecutivo Ue, Mina Andreeva. Il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, sabato ha annunciato un probabile slittamento dell'entrata in funzione della Commissione von der Leyen al 1 dicembre.