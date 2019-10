FAZ: PD-M5S CHINATI ALLA UE

lunedì 14 ottobre 2019BERLINO - In vista della presentazione della legge di stabilita' per il 2020 all'esame della Commissione europea, il governo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, formato da Movimento 5 Stelle (M5S) e Partito democratico (Pd), ''spera nel bonus simpatia'' a Bruxelles, qualcosa di simile a un chinar la testa sperando nella clemenza. E' quanto afferma oggi il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', secondo cui l'entrata in carica dell'esecutivo giallorosso ha evitato un nuovo contrasto sul bilancio tra l'Italia e la Commissione europea, ma la sostanza? All'atto pratico, ''il risanamento dei conti pubblici non procede'' in Italia. Il governo ha, infatti, deciso di ''rinviare la riduzione del disavanzo di bilancio di un altro anno''. Secondo la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', ''come spesso accade'' in Italia, ''il motto e' che il risanamento delle finanze pubbliche iniziera' l'anno prossimo ancora''. Intanto, la legge di stabilita' per il 2020 prevede un deficit nominale ''di gran lunga superiore a quello promesso'' dall'Italia alla Commissione europea: lo stesso del 2019, ossia il 2,2 per cento del Pil.