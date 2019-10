INDIPENDENTISTI CONDANNATI

lunedì 14 ottobre 2019La Corte Suprema spagnola ha condannato oggi a 13 anni di prigione l'ex vice presidente della Generalitat catalana per sedizione e malversazione. Anche altri otto dei 12 leader catalani alla sbarra per il referendum, considerato illegale da Madrid, dell'ottobre del 2017 e la successiva dichiarazione di indipendenza sono stati condannati a pene pesanti. Raül Romeva, Jordi Turull e Dolors Bassa, sono stati condannati a 12 anni. Carme Forcadell, 11 anni e sei mesi, Joaquim Forn e Josep Rull, 10 anni sei mesi, si legge su El Mundo. Gli altri otto condannati, che sono in prigione preventiva, sono ex consiglieri, come Romeva, Turull, Bassa, Rull e Forn, mentre Carmen Forcadell era la presidente del Parlamento catalano. Condannati a nove anni per sedizione i due leader delle formazioni catalane Anc e Omnium, Jordi Sanchez e Jordi Cuixart. Gli unici tre imputati che hanno affrontato il giudizio a piede libero (gli ex consiglieri Santi Vila, Carles Mundó e Meritxell Borràs) sono stati condannati ad un anno ed otto mesi di interdizione ai pubblici uffici e ad una multa, ma sono stati assolti dall'accusa di malversazione.