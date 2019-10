SBARCHI AFRICANI TRIPLICATI

lunedì 14 ottobre 2019''E' allarme sbarchi. In poco piu' di un mese dall'insediamento del governo PD-M5S gli sbarchi sono triplicati rispetto a quando Matteo Salvini era ministro dell'interno. Solo nelle ultime ore contiamo altri 177 arrivi. Dopo la farsa dell'accordo di Malta gia' praticamente evaporato nel nulla, scafisti e mercanti di persone fanno di nuovo affari mettendo in pericolo la vita di migliaia di immigrati. Le nostre coste non devono e non possono diventare l'unico approdo di barconi e Ong senza scrupoli. Se questo governo pensa di aver barattato con l'Europa qualche miliardo in piu' da mettere a deficit in cambio di una nuova invasione si sbaglia di grosso. La sicurezza del nostro Paese non deve essere svenduta per niente al mondo e la Lega fara' di tutto per impedire questo scempio''. Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso.