POLIZIA SPAGNOLA SQUADRISTA

lunedì 14 ottobre 2019BARCELLONA - Mossos d'Esquadra e Polizia Nazionale sono stati dispiegati fin dalle prime ore di questa mattina alla stazione ferroviaria Sants di Barcellona, uno dei punti caldi dove possono verificarsi incidenti dopo che e' stata annunciata la condanna dei separatisti sotto processo a pene fra i 9 e i 13 anni di reclusione. E' stato chiuso l'accesso alla linea 5 della metropolitana. La polizia ha diviso l'interno della stazione in due parti e ha installato recinzioni per differenziare l'accesso alla linea a lunga percorrenza e all'AVE e al servizio suburbano. I passeggeri che prendono un treno a lunga percorrenza o un AVE devono esibire il biglietto all'ingresso della stazione, senza il quale non e' consentito l'accesso ai locali. I passeggeri possono entrare e uscire dalla stazione, ma non possono accedere alla zona ad alta velocita'. Questa situazione ha causato code di passeggeri all'ingresso della stazione e l'impossibilita' per i taxi di avvicinarsi agli ingressi della stazione. Per accedere alla metropolitana, i passeggeri devono utilizzare l'ingresso della via Numancia, in quanto i Mossos hanno chiesto ai Transportes Metropolitanos de Barcelona di chiudere il collegamento con la metropolitana dalla stazione.