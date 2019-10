LEGA: NO PPE TRAZIONE MERKEL

lunedì 14 ottobre 2019Giancarlo Giorgetti non esclude che la Lega possa entrare nel Ppe. Del resto, perché il premier ungherese Orbán sì e voi no? ''No, attenzione. Io e Giorgetti abbiamo buoni rapporti con alcuni movimenti che fanno parte dei popolari europei ma né io né Giorgetti né altri esponenti della Lega ci sogneremmo mai di entrare nell'attuale Ppe a trazione Merkel. Oggi abbiamo interessi contrapposti. Il Ppe sta governando l'Europa con i socialisti, io onestamente non ho niente a che fare con questi minestroni''. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista ad Annalisa Chirico sul Foglio. Ed interrogato se provi imbarazzo per il fatto che la Lega sia alleata in Europa con AfD risponde: ''Nessun imbarazzo, le spiego perché. Questa del fascista è l'etichetta che mi ricamano addosso da quindici anni. Se uno in Germania dovesse farsi un'idea di me e della Lega dalla stampa italiana, penserebbe di avere a che fare con un criminale. Per come vengo ritratto, io stesso avrei paura a incontrarmi. In democrazia però contano i cittadini. Alle ultime elezioni regionali gli amici di AfD hanno preso milioni di voti: o i tedeschi son diventati tutti fascisti, nazisti, trogloditi e antisemiti, oppure non è come ce la raccontano. Siamo nel 2019: non c'è alcun pericolo che tornino nazismo o fascismo, entrambi puniti dalla storia''.