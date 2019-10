APRIRE CENTRI SORVEGLIATI

giovedì 10 ottobre 2019''Rivendichiamo la necessita' di aprire anche in Italia i centri sorvegliati per immigrati, almeno uno per Regione, per trattenere gli immigrati clandestini, nei quali valutare chi e' rifugiato. Chi non lo e' viene rispedito a casa''. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una visita in piazza del Bacio, a Perugia - una delle zone a piu' densa concentrazione di immigrati della citta'. ''Oggi quando un clandestino arriva in Italia e' rifugiato fino a prova contraria mentre nel resto d'Europa e' clandestino fino a prova contraria'', ha spiegato la leader di FdI, oggi in Umbria per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. ''Quando un immigrato arriva nella civilissima Germania, ad esempio - ha proseguito - viene trattenuto fino a 18 mesi in un centro sorvegliato e viene rispedito a casa se non e' rifugiato''. Per Meloni, e' dunque necessario che ''una volta tanto si faccia quello che ci chiede l'Europa, che ha deciso l'istituzione dei centri sorvegliati nel Consiglio europeo del giugno 2018''.