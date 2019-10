TEMPESTA SU BANCHE TEDESCHE

giovedì 10 ottobre 2019BERLINO - Le banche tedesche si trovano ''nella tempesta''. E' quanto afferma il quotidiano ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', spiegando che a pesare sugli degli istituti di credito della Germania non e' soltanto la politica monetaria espansiva della Banca centrale europea (Bce). Vi e', infatti, da considerare anche che, in confronto a quello europeo, ''il settore bancario tedesco non e' molto redditizio''. Pertanto, i deficit ''devono svolgere un ruolo'' nelle difficolta' in cui versano gli istituti di credito della Germania. Inoltre, id diversi anni, l mercato del credito del paese e' caratterizzato da ''notevole sovraccapacita', nonostante le numerose fusioni di banche locali e casse di risparmio e i programmi di riduzione dei costi attuati da istituti come Deutsche Bank e Commerzbank''. In tale contesto, ''la bassa redditivita' che ne risulta rende difficile effettuare gli investimenti necessari nella tecnologia dell'informazione in un momento di rapido cambiamento tecnologico'' come quello attuale. Il settore bancario tedesco ha poi commesso ''un errore di calcolo'', sperando in tassi di interesse significativamente piu' elevati. Per le banche della Germania diviene quindi ''inevitabile un'ulteriore sostanziale riduzione dei costi e delle capacita''', mediante fusioni e piani di ristrutturazione.