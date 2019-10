SENTENZA CEDU VERGOGNA UE

giovedì 10 ottobre 2019In Italia ha suscitato un coro di proteste la sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo (Cedu) sull'ergastolo ostativo. Come riferito dal quotidiano britannico ''The Guardian'', il governo e i vertici della magistratura hanno criticato il verdetto con cui la Cedu afferma che anche i mafiosi condannati al ''fine pena mai'' devono poter avere diritto a godere di certi benefici di legge. I giudici di Strasburgo hanno definito ''trattamento inumano e degradante'' l'ergastolo ed il regime di carcere duro duro previsto dall'articolo 41bis del Codice penale. La disposizione esclude i mafiosi dai benefici che tutti gli altri detenuti possono ottenere grazie alla buona condotta in prigione, come l'abbreviazione della pena o la concessione di permessi-premio o della semi-liberta'. Gli unici detenuti per reati di mafia che possono accedere a tali benefici sono i i collaboratori di giustizia. Per la magistratura italiana, la sentenza della Cedu indebolisce la lotta alla mafia: solo il ''41bis'' da un lato ed i benefici carcerari concessi esclusivamente ai pentiti hanno permesso di fare progressi nel contrasto alla criminalita' organizzata. Se ora anche i mafiosi che non si pentono possono godere dei benefici carcerari previsti dalla legge per i detenuti comuni, non c'e' piu' nulla che possa convincere qualcuno di loro a collaborare con la giustizia.