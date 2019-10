ACCORDO USA CINA FALLIRA'

giovedì 10 ottobre 2019Le prospettive per un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina sembrano indebolirsi alla vigilia dei colloqui commerciali previsti per oggi e venerdi' a Washington. I negoziatori Usa, guidati dal rappresentante per il Commercio Robert Lighthizer, e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, hanno basse aspettative sui progressi che potranno essere raggiunti durante il nuovo round di colloqui, riferisce l'emittente statunitense ''Cnn''. Il pessimismo all'interno dell'amministrazione si baserebbe in gran parte sui segnali di Pechino che non sarebbe disposta a fare grandi concessioni. Entrambe le parti potrebbero tentare di raggiungere un ''mini accordo'' che includa ulteriori acquisti di prodotti agricoli statunitensi in cambio della cancellazione delle tariffe aggiuntive che inizieranno a partire dalla prossima settimana. Il presidente Donald Trump ha concordato a settembre di posticipare al 15 ottobre le tariffe su 250 miliardi di dollari di merci cinesi dal 25 al 30 per cento e di ritardare una tranche di tariffe fino a meta' dicembre per evitare di colpire i consumatori durante la stagione dello shopping natalizio.