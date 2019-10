PARLAMENTO UE AFFONDA MACRON

giovedì 10 ottobre 2019Per Sylvie Goulard, nominata commissario europeo al Mercato interno, l'audizione al Parlamento europeo del 2 ottobre e' stata particolarmente complicata. Lo scrive il quotidiano francese ''Les Echos'', spiegando che Goulard e' rimasta sorpresa dalla violenza degli attacchi condotti dai parlamentari incaricati di esaminare il suo dossier. A pesare sulla testa dell'ex eurodeputata c'e' soprattutto l'inchiesta in corso sugli impieghi fittizi all'Europarlamento che ha coinvolto suo partito, il Mouvement democrate (MoDem). A questo si aggiunge poi la collaborazione effettuata con il think tank statunitense Berrgruen tra il 2013 e il 2016, nel periodo in cui era parlamentare europea. Nonostante gli sforzi, Goulard non e' riuscita a convincere la commissione. In merito agli impieghi fittizi, l'ex ministro della Difesa ha affermato che si trattava di ''un problema di risorse umane'', mentre la consulenza a Berggruen era volta a ''promuovere l'integrazione europea''. La commissione ha deciso di rimandare Goulard a una seconda audizione prevista per questa mattina. Il trattamento riservato al neo-nominato commissario europeo in realta' aveva come obiettivo ultimo il presidente francese Emmanuel Macron, grande sostenitore di Goulard. Il Partito popolare europeo (Ppe) non ha digerito l'influenza esercitata da Macron nella nomina di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea.