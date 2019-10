CODACONS: INDUSTRIA IN CRISI

giovedì 10 ottobre 2019L'industria italiana è ancora in piena crisi. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat. ''La lieve ripresa della produzione del +0,3% rispetto al mese precedente è del tutto insufficiente - spiega il presidente Carlo Rienzi - Rispetto al 2018, infatti, i numeri continuano ad essere fortemente negativi, e la produzione industriale registra su base tendenziale il sesto calo consecutivo, segnando una riduzione del -1,8%. Il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno non lascia spazio alle interpretazioni, con un calo del -0,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno''. ''E' evidente come la mancata ripresa dei consumi, certificata solo pochi giorni fa dall'Istat, abbia un ruolo determinante sulla crisi dell'industria italiana - prosegue Rienzi - Una situazione che rischia di peggiorare se il Governo non saprà dare impulso alla spesa delle famiglie, attraverso una crescita reale del potere d'acquisto e una sterilizzazione definitiva di qualsiasi aumento Iva in ogni settore''.