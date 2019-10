TERRORISMO ISLAMICO E' N°1

giovedì 10 ottobre 2019''Se uno spara fuori da una scuola puo' essere chi vuoi ma e' soltanto un assassino, una bestia, un verme, un infame e va messo in condizioni di non nuocere. E chi gli batte le mani e' peggio di lui''. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a 'Mattino Cinque' su Canale 5 ''I numeri ci dicono- prosegue il senatore- che il terrorismo islamico'' ha colpito ''migliaia di vite'' in tutto il mondo. ''Di nazisti, piuttosto che comunisti, che sparano per le strade ce ne sono molti meno rispetto al terrorismo islamico che e' organizzato e presente'' in molte parti del mondo. ''I dementi che sparano nel nome di Hitler o Stalin sono molti di meno, per fortuna, e non torneranno piu' ne' il nazismo ne' il comunismo. Chi spara e' un cretino a meno che non sia un poliziotto'' che e' autorizzato a farlo. ''Puo' sparare in nome di chi vuole ma e' un delinquente''. E ribadisce: ''Quello islamico e' molto piu' presente, organizzato o pericoloso di altre forme di terrorismo''.