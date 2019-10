5G ARMA CINESE CONTRO EUROPA

mercoledì 9 ottobre 2019La Cina non e' mai nominata ma, in un rapporto sulla valutazione dei rischi legati alle reti 5G, l'Unione Europea oggi lancia un allarme senza precedenti sulla possibilita' che fornitori come Huawei o ZTE possano essere utilizzati da Pechino per condurre operazioni ostili contro l'Europa. Lo scenario da incubo digitale e' degno di un film di fantascienza che potrebbe non essere cosi' distante nel tempo: degli hacker o delle potenze ostili attraverso le reti 5G potrebbero prendere il controllo di tutto, dai dati personali ai segreti di Stato, dalla rete elettrica alle comunicazioni di polizia, dai veicoli autonomi del futuro alle applicazioni che un domani gestiranno la robotica dentro le nostre case. Le reti 5G sono la futura spina dorsale delle nostre economie e societa' sempre piu' digilitalizzate'', dice il rapporto: ''Miliardi di oggetti e sistemi connessi sono coinvolti, inclusi settori critici come l'energia, i trasporti, le banche e la salute''. Per l'UE ''assicurare la sicurezza e la resilienza delle reti 5G e' dunque essenziale''. Il rapporto individua le diverse vulnerabilita': ''le minacce alla disponibilita' e all'integrita' delle reti diventera' la preoccupazione maggiore per la sicurezza''. E tra le righe del rapporto si capisce che il rischio maggiore per l'Ue e' rappresentato dalla Cina, con i suoi due colossi Huawei e ZTE.