DEPUTATO M5S VA CON FDI

mercoledì 9 ottobre 2019Aderisce a Fratelli d'Italia il deputato biscegliese Davide Galantino, che dal M5S ufficializza oggi il passaggio al partito di Giorgia Meloni. ''Mi hanno protetto dalle barbare aggressioni verbali dei 'democratici pentastellati', creando un vero e proprio scudo umano attorno a me, riparandomi da spintoni, urla e grida, inaccettabili nell'aula della Camera -afferma Galantino in una nota -; purtroppo in tutta questa baraonda un deputato della Lega e' cascato per terra battendo la testa, procurandosi una ferita. Ha perso sangue e in molti ci siamo spaventati. Sono vicino al collega che spero si riprenda presto da questo spiacevole accadimento. I grillini sono passati cosi' dalle diffamazioni a mezzo web alle minacce, adesso anche alle aggressioni. Evidentemente le buone maniere ed il rispetto non sono di casa nei 5 stelle. Le mie dichiarazioni in Aula devono aver procurato loro qualche disagio. Non ho piu' parole per descrivere certi personaggi, il mio unico rammarico e' il non aver compreso la loro vera essenza prima di arrivare a Roma. Il paradosso e' che l'esperienza piu' brutta della mia vita mi ha portato in Parlamento, dove posso, nonostante tutto, portare avanti le battaglie intraprese da libero cittadino''.