MEGA FLOP ACCORDO DI MALTA

mercoledì 9 ottobre 2019Elaborato dal ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer con l'appoggio di Italia, Francia e Malta, il meccanismo provvisorio della durata di sei mesi di solidarieta' per la redistribuzione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale ''avanza con difficolta'''. E' quanto afferma il quotidiano Die Welt commentando l'esito del Consiglio Giustizia e Affari interni dell'Ue tenuto a Lussemburgo ieri, 8 ottobre. La riunione era dedicata a discutere del possibile ampliamento del piano di Seehofer per la ripartizione dei migranti in Europa. Tuttavia, l'iniziativa ''non ha trovato ampio sostengo'', come lo stesso Seehofer aveva previsto all'apertura del Consiglio Giustizia e Affari interni. Allo stesso tempo, il ministro dell'Interno tedesco ha sostenuto che ''la Germania deve andare avanti con un gruppo ristretto di altri Stati membri dell'Ue al fine di preparare il terreno per una riforma generale della normativa europea in materia di diritto di asilo entro un anno''. Intanto, secondo Seehofer, ''un certo numero'' di paesi dell'Ue ha mostrato ''simpatia'' per il suo piano volto alla ripartizione dei profughi, ''ma desidera ulteriori dettagli'' e comunque non ha aderito. Pertanto, l'11 ottobre prossimo, la Commissione europea terra' una ''conferenza sull'attuazione tecnica'' del meccanismo di solidarieta', dedicata in particolare ai controlli di sicurezza sui migranti coinvolti. Seehofer si e', inoltre, detto riluttante a fissare quote di ripartizione dei profughi tra gli Stati membri dell'Ue, pur aggiungendo che la Germania e' pronta ad accogliere il 22 per cento dei migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale, ma precisando che se saranno ''troppi'' la Germania si sfilerà dall'accordo.