CARCERE A GRANDI EVASORI...

mercoledì 9 ottobre 2019''Io confermo che la lotta all'evasione è una priorità di questo governo e confermo che c'è un progetto di legge scritto personalmente da me in alcuni articoli che stabilisce che per i grandi evasori è previsto il carcere''. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, arrivando al Tribunale di Marsala (Trapani) che verrà inaugurato oggi. ''Ci sono solo 250 evasori n carcere - dice - Ritenete che in Italia ci siano solo 250 evasori? No, c'è un accordo di governo. E sono sicuro che il ministro Gualtieri è molto impegnato nella lotta all'evasione. Ritengo che ci sia totale convergenza di azione su come va fatta la lotta all'evasione''. E su quanto detto dal ministro Gualtieri che avrebbe escluso le manette per gli evasori, dice: ''Probabilmente la domanda che è stata posta al ministro riguardava tutti gli evasori, ma ribadisco che ci sarà un inasprimento delle pene per i grandi evasori, che prevede anche il carcere''. Anche per le multinazionali che operano in Italia ma hanno trasferito la sede in Olanda per non pagare le tasse in Italia benchè producano utili in Italia? Anche per loro, che evadono miliardi di euro di tasse ogni anno, varrà l'arresto e lunghe pene dentive? Il ministro Bonafede su questo non ha detto nulla.