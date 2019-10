BELLANOVA ASSOLUTA INCAPACE

mercoledì 9 ottobre 2019I capigruppo della Lega in commissione Agricoltura in Senato Giorgio Bergesio e alla Camera Lorenzo Viviani, criticano le linee programmatiche del ministro all'Agricoltura, Teresa Bellanova, esposte questa mattina in commissioni riunite. ''Idee confuse, nessuna rassicurazione sugli sgravi fiscali per agricoltori e sussidi per pescatori durante i fermi biologici, neanche una parola sui trattati internazionali Ceta e Mercosur: il ministro Bellanova - dicono in una nota - e' senza rotta e questo ci preoccupa fortemente perche' agricoltura e pesca sono un comparto imprescindibile per lo sviluppo economico del nostro Paese, un'eccellenza che l'ex ministro Centinaio aveva saputo valorizzare e promuovere in chiave turistica''. ''La Bellanova - dichiarano i due capigruppo - e' stata fumosa, non ha detto una parola di concreto sulle misure a sostegno del comparto agricolo, sul contrasto alla fauna selvatica, nessun riferimento alle intenzioni sull'eventuale ripristino del Corpo forestale dello Stato, ne' sui sussidi ambientalmente dannosi neppure quelli che riguardano soia, riso e bovini: parla di caporalato, ma in realta' si apre ai mercati dove esiste lo sfruttamento minorile. Dopo un mese dall'insediamento, la ministra non ha ancora individuato il capo di gabinetto e l'ufficio legislativo, figure chiave senza le quali il ministero risulta totalmente bloccato. La Lega e' compatta a difesa del settore agricolo e della pesca: non permetteremo che la ministra Bellanova smantelli un comparto vitale per il nostro Paese, riconosciuto come eccellenza a livello internazionale''.