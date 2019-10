PIL DIMEZZATO DA PD-M5S

mercoledì 9 ottobre 2019''La nota di variazione di bilancio, presentata questa mattina in Aula, prevede nelle premesse il dimezzamento del dato sulla crescita del Pil, dallo 0,2 allo 0,1. Un dato significativo, che attesta fondamentalmente il fallimento delle politiche economiche messe in campo fino ad oggi, a partire dal reddito di cittadinanza. Un provvedimento che Fratelli d'Italia ha sempre contrastato e che non ha creato alcun posto di lavoro e impatto sui consumi. Una misura ingiusta che non ha combattuto la povertà, ma anzi ha prodotto ulteriori ingiustizie, premiando pregiudicati, rom e terroristi. Un fallimento annunciato, ma che questo governo vuole mantenere. Per Fratelli d'Italia non servono mance per lo sviluppo, ma provvedimenti che sostengano le aziende, a partire dalla drastica diminuzione della pressione fiscale e in particolare quella sul lavoro''. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra.