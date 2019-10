PETROLIO:UE SANZIONI TURCHIA

mercoledì 9 ottobre 2019''L'Unione Europea deve sanzionare la Turchia''. E' quanto chiede in una interrogazione presentata oggi al Parlamento Europeo, l'eurodeputato della lega Susanna Ceccardi. ''Sono ben due - dichiara Ceccardi - le navi che la Turchia ha recentemente inviato a cercare gas e petrolio nel Mediterraneo orientale, in una zona al largo di Cipro che Nicosia ha concesso in licenza esclusiva ad Eni ed alla compagnia francese Total. Le zone interessate, come annunciato dal governo cipriota, sono state infatti affidate, in un processo di riorganizzazione avviato dal governo di Cipro il 18 settembre, ai due colossi petroliferi e la Turchia non ha nessun diritto di eseguire trivellazioni nell'area. Queste sono vere e proprie provocazioni da parte di chi, poi, chiede di far parte dell'Unione Europea''''. ''Cipro - prosegue Ceccardi - ha già denunciato come queste operazioni siano 'altamente provocatorie e aggressive', tali da segnare un 'irreversibile distacco dalla legalità internazionale', mentre anche gli Stati Uniti, nella figura del segretario di Stato Mike Pompeo, hanno evidenziato come 'Nessun Paese può̀ tenere in ostaggio l'Europa'. Per questo ho chiesto formalmente con una interrogazione scritta che l'Europa intervenga al più presto''.